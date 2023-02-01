Британия будет учить украинских пилотов управлять западными истребителями

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его страна приступит к подготовке украинских пилотов на истребителях западного образца.

Об этом сообщает "Украинская правда".

- Сегодня мы договорились, что расширим нашу тренировочную программу – программу, которая уже подготовила 10 тысяч военных только за последние полгода – на военно-морские силы и пилотов истребителей, чтобы обеспечить, чтобы Вооруженные Силы Украины имели способность защищать свое государство в грядущие поколения, – сказал Сунак на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить вопрос о том, какие самолеты страна могла бы потенциально предоставить Украине.

Кроме того, Риши Сунак намекнул, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года.

- Прибывшие на обучение на прошлой неделе украинские экипажи будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины уже в следующем месяце, - сообщил Сунак.

Он добавил, что Британия прилагает усилия для того, чтобы необходимое западное оружие оказалось в Украине в ближайшие недели, а не через месяцы или годы.