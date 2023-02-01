Зеленский призвал Макрона и Шольца поддержать Украину дальнобойным оружием, авиацией и танками: «У вас есть потенциал game changers»

Украина нуждается в более мощном оружии, которое позволит быстрее прекратить российскую агрессию и принести Европе уверенный мир, Франция и Германия могут помочь в обеспечении этой задачи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с лидерами двух стран Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем в Париже, передает Укринформ.

– Франция и Германия имеют потенциал game changers, и именно так я вижу сегодня наши переговоры. Это очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное оружие – дальнобойное, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее завершится эта агрессия России, и мы вернем в Европу уверенный мир, – сказал Зеленский перед переговорами в ночь на четверг.

Президент Украины напомнил, как Макрон и Шольц проявили свое лидерство и первыми поддержали Украину соответственно легкими танками и сильной ПВО, что блестяще IRIS-T именно тогда, когда необходимо было останавливать российский ракетный террор.

- И это всего два шага – и оба исторические, – подчеркнул глава Украины.

По его словам, сейчас необходимо в очень короткое время – недели и месяцы – решить вопрос оружия, «которое нужно для мира», чтобы остановить войну, которую развязала Россия.

- Настоящее континентальное союзничество в Европе – это необходимость всех европейцев. Эммануэль, знаю, как тебе всегда было важно, что Европа была сильной. Олаф, я знаю, что ты всегда проводил рациональную политику. И скорее завершить российскую агрессию – это самое рациональное, что может быть, – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина умеет быть сильной и благодарной.

– Наши друзья умеют быть принципиальными и искренними. И я верю, что сегодня мы усилим наше единство, оборону, и потому я здесь, – заявил президент Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке «столько, сколько будет нужно».

Кроме того, Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона – высшей наградой во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.