Компания SpaceX ограничила для ВСУ возможность использовать ее спутниковый интернет для управления БПЛА

Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с россией.

Об этом сообщает Reuters.

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, обеспечивший украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, никогда не предназначался для использования в качестве оружия, заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX во время конференции в Вашингтоне.

– Однако украинцы использовали его ненамеренно и не в рамках никакого соглашения, – сказала она.

Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.

Украина эффективно использует беспилотные летательные аппараты для выявления позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.

– Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это, – сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. – Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем.

Шотвелл отказалась сообщить, какие меры приняла SpaceX.

По словам Шотвелл, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

– Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально, – сказала она. – Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях.

SpaceX частно доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink, позволяющим военным страны общаться, подключая их и соединяя почти 4 000 спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к профинансированным SpaceX в частном порядке.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса, заявил Илон Маск, генеральный директор компании.

Как известно, в ближайшее время Украина получит от 4 до 5 тысяч станций спутникового Интернет Starlink американской компании SpaceX.