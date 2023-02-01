ISW: Армия россии начала масштабное наступление на Луганщине, однако ВСУ не дают достичь ей успехов

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что российские оккупанты начали масштабное наступление в Луганской области, но украинские войска не дают им добиться значительных успехов.

Об этом идет речь в отчете ISW.

По данным института, российские войска вернули себе инициативу в Украину и начали крупную наступательную операцию в Луганской области.

Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно выросли за последнюю неделю, и российские источники сообщают, что российские войска атакуют украинские оборонные линии и совершают незначительные продвижения вдоль границы Харьковской и Луганской областей, особенно к северо-западу от Сватового возле Куп' янский и к западу от Кременной.

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боевых действий подтвердили российские успехи в районе Двуричного к северо-западу от Сватового.

По мнению экспертов, привлечение значительных частей по меньшей мере трех крупных российских дивизий к наступательной операции в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы пока не дают российским войскам добиться значительных успехов.

Наступление оккупантов, предполагают в институте, еще не набрало полного темпа; российское командование еще не ввело в действие части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), развернутой в Луганской области в январе после развертывания в Беларуси.

Хотя российские силы в Луганской области сейчас владеют инициативой (в том смысле, что российские силы устанавливают условия боя, заканчивая период украинской инициативы с августа 2022 года), боеспособность этих сил может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганская и Донецкая области.