КНДР провела ночной военный парад и показала больше баллистических ракет, чем когда-либо ранее

Северная Корея провела ночной парад, показав на нем больше межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо прежде, и намекнув на новое оружие на твердом топливе.

О параде сообщили государственные северокорейские СМИ, пишет Reuters.

Северная Корея провела ночной военный парад в Пхеньяне в среду, 8 февраля, чтобы отметить 75-ю годовщину основания своей армии. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал вместе со своей дочерью, которая рассматривается как возможная будущая руководительница в наследственной диктатуре.

Пхеньян заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты продемонстрировали наибольший потенциал ядерного удара Северной Кореи, добавив, что на параде также присутствовали тактические ядерные подразделения.

Кадры, обнародованные государственными СМИ, показывают 11 крупнейших межконтинентальных баллистических ракет КНДР Hwasong-17. Они обладают дальностью, достаточной для нанесения удара ядерной боеголовкой почти в любой точке мира.