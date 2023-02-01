Саммит ЕС: Зеленский рассказал об итогах своего визита за границу и договоренностях о вооружении

Утром в четверг, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель. Украинский лидер выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС.

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18:07 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его вчерашней поездки в Великобританию были достигнуты определенные договоренности и за кулисами, которые он охарактеризовал как положительные. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Зеркало недели".

– Я считаю, что визит в Лондон был результативным. Мы приблизились к предоставлению дальнобойного оружия и обучению пилотов. Также есть некоторые договоренности, которые мы оставили за кулисами, но они положительные. Когда они появятся в нашем государстве, то наше государство узнает, – заявил он.

В качестве положительной он оценил также и встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

– Что касается Парижа и встречи с лидерами Франции и Германии… Я воспринимаю ее положительно. Относительно конкретики многое не хочу формулировать публично. Мы работали над усилением наших способностей в направлении наступательных действий. Мы говорим о бронированной технике и танках. Я получил позитив от нашей встречи, – добавил Зеленский.

13:22 Зеленский уже приехал на переговоры с европейскими лидерами. Они будут непубличными, политикам даже придется сдать телефоны.

12:42 Свое выступление в Европарламенте Владимир Зеленский начал со слов «Слава Украине!».

В своей речи он отметил, что для каждой из 27 стран Евросоюза есть опасность.

Тезисы из выступления Президента Украины:

- Опасность в том, что есть диктатор с огромными запасами советского оружия и подпиткой иранским оружием.

- Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами. Только наша Победа будет гарантией сбережения наших общих ценностей.

- Каждый, каждый может стать важен для Победы!

- Россия рассматривает своих людей как сосуды для перевозки оружия.

- Российский режим ненавидит любую социальную справедливость и разнообразие, инвестирует в ксенофобию, сегодня пытается воплотить в жизнь бесчеловечные реалии 1930-х и 1940-х годов.

- Мы благодарны странам, которые помогают нам преодолевать вторжение, в том числе санкциями и военной помощью.

Свое выступление в Европарламенте Президент Зеленский завершил под аплодисменты, звучание гимнов Украины и ЕС. Вместе с Робертой Метсолой они развернули на трибуне флаг Евросоюза.

12:32 Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента.

12:03 В Европарламенте звучит государственный гимн Украины.

11:20 В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание BFMTV

«Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом», – говорится в сообщении.

Президент Европейского парламента Роберта Метцолла анонсировала выступление Зеленского.

«Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте», – написала она в Twutter, опубликовав фото с Президентом.