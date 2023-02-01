Саммит ЕС: Зеленский рассказал об итогах своего визита за границу и договоренностях о вооружении

Утром в четверг, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель. Украинский лидер выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС.
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18:07 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его вчерашней поездки в Великобританию были достигнуты определенные договоренности и за кулисами, которые он охарактеризовал как положительные. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Зеркало недели".
– Я считаю, что визит в Лондон был результативным. Мы приблизились к предоставлению дальнобойного оружия и обучению пилотов. Также есть некоторые договоренности, которые мы оставили за кулисами, но они положительные. Когда они появятся в нашем государстве, то наше государство узнает, – заявил он.
В качестве положительной он оценил также и встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
– Что касается Парижа и встречи с лидерами Франции и Германии… Я воспринимаю ее положительно. Относительно конкретики многое не хочу формулировать публично. Мы работали над усилением наших способностей в направлении наступательных действий. Мы говорим о бронированной технике и танках. Я получил позитив от нашей встречи, – добавил Зеленский.
13:22 Зеленский уже приехал на переговоры с европейскими лидерами. Они будут непубличными, политикам даже придется сдать телефоны.
12:42 Свое выступление в Европарламенте Владимир Зеленский начал со слов «Слава Украине!».
В своей речи он отметил, что для каждой из 27 стран Евросоюза есть опасность.
Тезисы из выступления Президента Украины:
- Опасность в том, что есть диктатор с огромными запасами советского оружия и подпиткой иранским оружием.
- Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами. Только наша Победа будет гарантией сбережения наших общих ценностей.
- Каждый, каждый может стать важен для Победы!
- Россия рассматривает своих людей как сосуды для перевозки оружия.
- Российский режим ненавидит любую социальную справедливость и разнообразие, инвестирует в ксенофобию, сегодня пытается воплотить в жизнь бесчеловечные реалии 1930-х и 1940-х годов.
- Мы благодарны странам, которые помогают нам преодолевать вторжение, в том числе санкциями и военной помощью.
Свое выступление в Европарламенте Президент Зеленский завершил под аплодисменты, звучание гимнов Украины и ЕС. Вместе с Робертой Метсолой они развернули на трибуне флаг Евросоюза.
12:32 Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента.
12:03 В Европарламенте звучит государственный гимн Украины.
11:20 В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание BFMTV
«Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом», – говорится в сообщении.
Президент Европейского парламента Роберта Метцолла анонсировала выступление Зеленского.
«Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте», – написала она в Twutter, опубликовав фото с Президентом.
🇪🇺🇺🇦 Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa
The heart of the European family, in which Ukraine belongs.
We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023