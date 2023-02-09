Министр Резников посетил Николаев вместе со своим литовским коллегой

В среду, 8 февраля Николаев посетили министр обороны Украины Алексей Резников и министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко рассказали им о ходе боевых действий на территории Николаевской области с начала полномасштабного вторжения до апреля прошлого года. Также ознакомили министров с последствиями военной агрессии рф на Николаевщине. Обсудили дальнейшие планы. Благодарю литовских партнеров за противотанковые ракетные комплексы, которые они передали в начале войны, и всестороннюю поддержку Украины. Работаем дальше», – рассказал Ким.

В Николаевской ОВА добавили, что также вместе с Командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексеем Неижпапой и заместителем начальника Николаевской ОВА Николаем Мариновым участники делегации посетили Николаевский судостроительный завод. Там они осмотрели недостроенный крейсер проекта 1164 – «брат-близнец» утопленного нашими силами обороны крейсера «Москва», тоже построенного в Николаеве.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что по завершении войны видит будущее крейсера в создании музея.

В ОВА напомнили, что министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас был первым из министров обороны, который посетил Украину во время крупномасштабной войны еще в марте прошлого года.