Немецкий концерн хочет отправить в Украину самый современный танк Panther

Немецкая компания Rheinmetall хочет поставить в Украину свой самый современный основной боевой танк Panther.

Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил генеральный директор Армин Паппергер, передает Бабель.

– Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther, – сказал Армин Паппергер и добавил, что Украина также проявила интерес к новой боевой машине пехоты Lynx.

Минувшим летом компания Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже и назвала его сильнейшим боевым танком в мире. Украина может стать его первым покупателем. Концерн обещает поставки "через 15-18 месяцев", танки можно изготовить в Германии или Венгрии. Для экспорта требуется одобрение федерального правительства, поскольку Panther был разработан в Германии.

Армин Паппергер также заявил, что концерн Rheinmetall после завершения войны готов построить в Украине завод по уборке Panther, если правительство Германии одобрит необходимые экспортные лицензии.

Танк KF51 Panther, название которого напоминает о танке Второй мировой войны, задуман как долгосрочный преемник танка Leopard 2, стоящий на вооружении стран ЕС. Он имеет улучшенную пушку, а также пусковые установки для баражирующих боеприпасов HERO 120 (дрон-камикадзе). Пока у Rheinmetall всех характеристик танка не раскрывают, но отмечают, что экипаж будет лучше защищен, чем у Leopard 2.