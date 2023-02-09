Китай использует воздушные шары для разведки по всему миру, - СМИ

Американские разведслужбы пришли к выводу, что Китай регулярно использует по всему миру аэростаты в разведывательных целях.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на трех американских чиновников, сообщает Бабель.

Китайские аэростаты заметили в небе над Центральной и Латинской Америкой, Южной и Юго-Восточной Азией и Европой, что, по словам представителя Пентагона Патрика Райдера, заставляет сделать вывод о существовании масштабной программы использования воздушных шаров для ведения разведки.

Аэростаты обладают некоторыми преимуществами по сравнению с разведывательными спутниками. Они находятся ближе к поверхности Земли, их сложнее обнаружить с помощью радаров, они могут зависать над территорией и используют для съемки простые камеры, обеспечивая высокое качество изображений. Кроме того, с помощью аппаратуры на аэростатах можно прослушивать каналы связи, недоступные для прослушивания со спутников из-за удаленности от Земли.

По американским данным, в китайском Национальном университете оборонных технологий ведутся исследования, связанные с использованием воздушных шаров в разведывательной и других целях. Среди объектов повышенного внимания Китая – Индия, Филиппины, Япония и Тайвань. Американские дипломаты настаивают, что такие полеты аэростатов являются нарушением воздушного пространства государств.

Повышенное внимание к китайской программе использования разведывательных аэростатов спровоцировано появлением китайского воздушного шара над территорией США на прошлой неделе. В течение недели аэростат прошел от Алеутских островов в Тихом океане до атлантического побережья США. Его сбили над Атлантическим океаном.

Китай заявил, что США уничтожили метеозонд. Впоследствии Пентагон заявил о том, что это был пятый китайский воздушный шар, замеченный над Соединенными Штатами в последние годы.