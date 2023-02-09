Байден еще не решил окончательно, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, но окончательное решение еще не принял.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

- У меня есть такое намерение (выдвигаться на второй срок), но я еще не принял твердого решения, - сказал Байден в интервью телеканалу PBS.

При этом он отметил, что возраст и состояние здоровья не мешают ему.

– Посмотрите на меня. Это все, что я могу сказать, – добавил он.

Президент США говорит, что "был бы полностью честен с американским народом, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, (...) которые помешали бы выполнять эту работу".

Байден после избрания президентом в 2020 году неоднократно говорил, что, вероятно, будет добиваться переизбрания. Однако каждый раз он давал понять, что окончательное решение еще не принял.

При этом, как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, многие избиратели скептически относятся к поддержке как Байдена, так и экс-президента Дональда Трампа в 2024 году. К тому времени первому из них исполнится 81 год, второму – 78 лет.