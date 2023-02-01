В ГУР прогнозируют бунт и смену режима в рф: «Это вопрос времени»

Режим в рф сменится в результате бунта населения. Это будет не осмысленный протест, а именно бунт, потому что в россии нет гражданского общества.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет Лига.net.

Представитель ГУР отметил, что все сценарии российского диктатора владимира путина ложатся на подготовленную почву, потому что народ россии сотни лет жил в рабстве – там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления.

Юсов объяснил, что на каком-то этапе в россии цены на нефть позволили прокормить население – для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.