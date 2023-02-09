Украина вместе с иностранными партнерами наладила производство 120-мм мин

Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Об этом сообщили в «Укроборонпроме».

На днях заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, уже в скором времени их получат украинские военные. 120-мм мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

Напомним, ранее "Укроборонпром" начал за границей серийное производство 82-мм минометных выстрелов.