Украина получит от Литвы 36 зенитно-ракетных комплексов для противодействия дронам

Литва передает Украине системы противодействия дронам, которые способны сбивать иранские беспилотники.

Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время совместного брифинга министров обороны Литвы и Украины, который транслировал Media Center Ukraine 9 февраля.

— Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины и обучать украинских солдат. Также мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники, – сказал Анушаускас.

Он отметил, что Литва сделает все, чтобы Украина выиграла войну.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что стороны решили готовить не операторов этих ЗРК, а именно инструкторов, которые смогут обучать следующие экипажи в Украине. Это важная модернизация подготовки, сказал он.

Напомним, Иран и рф договорились о производстве дронов-камикадзе в россии.