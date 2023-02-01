Более 600 чиновников МО и ВСУ привлекли к ответственности после аудитов, – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что 621 должностное лицо Минобороны и ВСУ привлекли к дисциплинарной или материальной ответственности по результатам внутренних аудитов в 2022 году.

Об этом министр написал в своем Facebook.

«621 - именно столько должностных лиц из числа Вооруженных сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов прошлого года. Из них - к материальной ответственности - 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности - 124 должностных лица», - сказано в сообщении.

Резников подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, передали правоохранителям.

«Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность», - добавил министр.

Напомним, как министр Резников посетил Николаев вместе со своим литовским коллегой.