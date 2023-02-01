Минские соглашения невозможно было выполнить без потери Украиной своих территорий, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка россии и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью SPIEGEL, передает УП.

– Мы все боимся войны, это инстинкт. Я никого здесь не виню. Люди действительно жалеют нас, украинцев. Но хуже всего было бы, если бы война пришла к ним (другие страны – ред.). Граждане и их лидеры видят потенциальную угрозу стабильности своих стран, в частности, их политической власти. Потому они хотят остановить войну. И самый лучший способ сделать это – за счет других. В любом случае не за счет жертв в их собственной стране. Я даже не пытаюсь быть объективным, потому что я президент государства, находящегося в состоянии войны, поэтому буду субъективным. Сделайте свои выводы из того, что я говорю.

Самый простой способ закончить войну – отдать россии территории. Вернуть им то влияние на Украину и внутри Украины, которое они имели на протяжении многих лет. Именно поэтому существовали Минские соглашения... Я думаю, что Минские соглашения были такой уступкой, - сказал Зеленский.

На вопрос, пытался ли он сам выполнять Минские соглашения, Зеленский ответил, что он «вскочил в вагон, который уже катился в бездну».

Президент сказал, что в Минских соглашениях все было построено так, что «одна сторона не может что-то выполнить, а другая замораживает конфликт».

– Я не увидел в соглашениях никакого желания дать Украине независимость! Я понимаю их так, что они означают, что аппетиты России должны быть немного удовлетворены за счет Украины. В дипломатии отсрочка – это совершенно нормально. Никогда не знаешь, умрет ли человек, принимающий решение, и все вдруг станет проще, - сказал Президент Украины.

Зеленский сказал, что видел в Минских соглашениях смысл только как в официальной площадке для переговоров, на которой можно было «решить хоть что-нибудь», и он начал использовать его для обмена пленными.

- Но что касается Минска в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не можем реализовать его таким образом, – признался президент.

По его словам, и на встрече в нормандском формате с участием владимира путина в 2019 году он сказал всем участникам: «То, что есть в соглашении, не может быть реализовано».

– Путин настаивал на быстром выводе войск. Я объяснил ему, как это делается сейчас, и подсчитал, что при нынешних темпах нам понадобится еще 20 лет. Я сказал ему: мой отец – профессор математики, я хорошо знаю арифметику, – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что, несмотря на предупреждение о возможном вторжении россии в 2022 году, почти никто из партнеров не дал Украине оружие.

Он сказал, что и после полномасштабного наступления россии «многие хотели закончить войну очень быстро», но «за несколько недель это мнение изменилось» благодаря энергии украинцев и зверствам русской армии.