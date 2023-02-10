Финляндия возможно станет членом НАТО раньше, чем Швеция

Финские парламентские группы в пятницу, 10 февраля, обсудят сроки ратификации учредительных договоров НАТО. Это может привести к тому, что страна одобрит членство в Альянсе раньше, чем Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что различные взгляды Турции на членство Финляндии и Швеции заставляют финских лидеров двигаться вперед. 53% финнов, опрошенных 2 февраля ежедневной газетой Ilta-Sanomat, заявили, что не хотят, чтобы Финляндия ждала Швеции на пути в НАТО.

В пятницу парламентские группы в Финляндии решат, должен ли парламент ратифицировать учредительные договоры НАТО до того, как 3 марта уйдет на каникулы перед парламентскими выборами 2 апреля.

Если парламент до выборов проголосует за ратификацию договоров, то президент Финляндии должен будет приступить к рассмотрению заявки в течение трех месяцев. Это может фактически привести к продолжению вступления страны в НАТО без Швеции. Для этого Турция и Венгрия должны сначала ратифицировать членство Финляндии, а затем НАТО официально пригласит Финляндию в члены Альянса.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана на прошлой неделе, который угрожает сорвать вступление Швеции в НАТО.