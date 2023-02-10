Украина подала запрос Нидерландам на поставку F-16

Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По словам министра, просьба Украины ясна, но ее нелегко выполнить.

«Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом», - сказала она.

Напомним, западные эксперты считают, что самолеты F-16 могут поступить в Украину от европейских стран, даже если президент США Джо Байден отрицает их поставки из США. В частности, обозреватели указывают на то, что уже раньше оружие, которое отказывались поставлять США, в конце концов попадало в Украину, если оно соглашалось передать европейские союзники по НАТО.