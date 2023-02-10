Рада хочет запретить нардепам сообщать о принятых решениях раньше, чем через час после окончания заседания

Верховная Рада планирует наказывать народных депутатов за распространение информации о пленарных заседаниях раньше, чем через один час после их закрытия.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте ВР.

Законопроект зарегистрирован 9 февраля. Его соавторами выступили более сотни народных депутатов, в том числе глава ВР Руслан Стефанчук.

Документом предлагается внести изменения в некоторые законы Украины, в том числе в регламент ВР, которыми запретить распространение информации о пленарном заседании Верховной Рады Украины во время действия военного положения.

«Во время действия военного положения в Украине народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через один час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании» , – идет речь в документе.

В случае выявления факта нарушения народным депутатом этого требования предлагается, что Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании сроком до пяти дней таких (такого) заседаний. За эти дни такому народному депутату не выплачивается заработная плата и не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

По предложению председательствующего на пленарном заседании или по предложению народного депутата, поддержанного не менее одной трети голосов нардепов от конституционного состава Верховной Рады, народный депутат, нарушивший такие требования, обязан покинуть пленарное заседание.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения заседания Верховной Рады проводятся в закрытом режиме без анонсирования. Чаще всего о принятых решениях в режиме реального времени сообщают нардепы Алексей Гончаренко (ЕС) и Ярослав Железняк (Голос).