Диктатор путин выступит с посланием к федеральному собранию 21 февраля

Послание президента россии Владимира путина федеральному собранию будет объявлено 21 февраля.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, в послании президент подчеркнул «текущую ситуацию», в частности в экономике и социальной сфере.

«21 февраля президент российской федерации обратится в федеральное собрание, это произойдет в «Гостином дворе» (московский выставочный центр – ред.)», - сообщил журналистам спикер кремля Дмитрий Песков.

18-е по счету послание путина пройдет в канун годовщины широкомасштабного российского вторжения в Украину.

На следующий день после послания кремль планирует провести масштабный митинг-концерт в Лужниках, в котором также примет участие путин. Эта мера станет своеобразным «продолжением» послания президента. Там дополнительно могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику.

В прошлом году пути не выступали с посланием – при том, что конституция РФ предполагает, что оно должно быть ежегодным. В кремле не видят в этом проблемы, указывая, что в 2017 году послания тоже не было.

Напомним, что ранее Байден считает, что путин не сможет одержать победу на войне: «Он потерял Украину».