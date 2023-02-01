«Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности»: Зеленский прокомментировал очередную ракетную атаку по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний ракетный удар по территории Украины касается и НАТО, так как несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии (последняя является членом НАТО, - ред.).

Об этом идет речь в его видеообращении.

- Враг сегодня с утра запустил как минимум 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным, – сообщил Зеленский.

Он напомнил, что несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии.