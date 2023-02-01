Предусмотренная Законом процедура: Заместители главы МВД подали в отставку

Заместители главы Министерства внутренних дел написали заявления об отставке.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

- Увольнение министров - это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим, - рассказала спикер министра Марьяна Рева.

Согласно информации, заявления написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел. В должности он заменил Дениса Монастырского, погибшего 18 января в результате крушения вертолета в Броварах.