Тринадцать боевиков «лнр», прикрывавших побег российских оккупантов из Харьковщины, приговорили к 13 годам тюрьмы

В результате следственных действий собраны доказательства вины еще 13 боевиков террористической организации «ЛНР», воевавших против Украины. Их взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении. Суд назначил им наказание в виде 13 лет тюрьмы

Об этом сообщает СБУ.

Известно, что боевиков взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении.

По данным следствия, приспешниками агрессора являются жители Луганщины, добровольно вступившие в ряды подконтрольной захватчикам «народной милиции лнр» накануне полномасштабного вторжения.

Таким образом, они «откликнулись» на призывы террориста Пасечника о проведении так называемой «общей мобилизации» на временно захваченной территории региона.

Среди них – четверо бывших заключенных, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений. После 24 февраля прошлого года «мобилизованные» вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа с рф и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте.

Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали бегство российских войск из Харьковщины. На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал преступников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- части 1 статьи 111 (государственная измена); - части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации); - части 2 статьи 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований).

Напомним, как журналисты идентифицировали оккупантов, обстреливающих Очаков из Кинбурнской косы – СБУ открыла производство.