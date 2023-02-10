Нардеп Гайду пообещал, что программы поддержки аграриев будут работать

Программы поддержки аграриев в 2023 году будут продолжены.

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время комитетских слушаний.

Участие в мероприятии приняли народные депутаты, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, представители Минэкономики, профильных ассоциаций, фермеры.

По словам Александра Гайду, в 2022 году прямые убытки и косвенные потери в сельском хозяйстве превысили 40 млрд долларов. Но украинские аграрии продолжили работу. Некоторые отрасли даже увеличили экспорт, например, молочная.

- В прошлом году мы с народными депутатами и Минагрополитики поддержали наших фермеров государственными программами, грантами, привлекали международную помощь, чтобы кормящие Украину и мир могли и дальше это делать, - отметил Александр Гайду.

Во время встречи аграрии рассказали о проблемах, которые остаются и в этом году: трудности с логистикой, уменьшение объема производимой продукции и удешевление сырья, удорожание топлива, проблемы с энергоснабжением, заминирование территорий. Это все последствия полномасштабного вторжения россии.

Чтобы минимизировать негативные последствия поддержки фермеров в 2023 году будет работать кредитная программа «5-7-9», на которую предусмотрено 67 миллиардов гривен, еще 1 миллиард гривен планируется направить на гранты для бизнеса, в том числе на сады и теплицы, еще 200 миллионов гривен на орошение земель.

В то же время международные партнеры – представители Агентства США по международному развитию (USAID), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине, Всемирного банка проинформировали о поддержке фермеров на этот год, чтобы больше предпринимателей могли воспользоваться этими возможностями.

В частности, планируется международная помощь на приобретение сушилок и генераторов для аграриев, поддержки животноводства и на развитие альтернативных источников электроэнергии.