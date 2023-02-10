«Будет больше поддержки»: Президент Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с европейскими лидерами.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации… Я очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили. Все это вдохновляет.

– Фундаментальная встреча состоялась во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцом. Мы втроем провели переговоры – и это правильный разговор. Раскрывать его детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция – Украину, Германия – Украину. Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы. Будет больше поддержки.