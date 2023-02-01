В ISW считают, что пролет ракет над Румынией не приведет к эскалации между рф и странами НАТО

Пролеты российских ракет над Румынией 10 февраля, вероятно, не спровоцируют эскалацию между рф и странами НАТО.

Об этом сообщают аналитики ISW.

Они отмечают, что массированные ракетные удары по-прежнему будут создавать периферийные риски за пределами Украины. Там напомнили не только вчерашние пролеты через Румынию и Молдову, но и об инциденте в Польше 15 ноября 2022 года.

По оценке экспертов, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или намеренные полеты российских самолетов и ракет. По мнению аналитиков, президент рф владимир путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли напрямую рискует эскалацией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по территории Украины касается и НАТО, так как несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии (последняя является членом НАТО, - ред.).