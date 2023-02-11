Над Аляской США сбили неопознанный объект, летевший на высоте в 12 тысяч метров

Самолет ВС США сбил неопознанный объект, летевший на высоте 12 тысяч метров над водами Аляски.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 10 февраля, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, приказ об ударе по летательному аппарату отдал президент США Джо Байден, так как находясь на такой высоте неопознанное средство создавало потенциальные угрозы для гражданской авиации.

На момент сбития объекта Пентагон затруднялся указать, был ли это аэростат или некий другой аппарат.

- Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент, - отметил Кирби во время брифинга.

По словам чиновника, размер аппарата был сравним с небольшой машиной, что меньше китайского аэростата, замеченного над штатом Монтана за неделю до этого.

Кирби указал, что официальные лица не знают, принадлежал ли объект какому-либо «государству или корпорации», и затрудняются указать, с какой целью он находился в небе. При этом военные уверены, что на борту аппарата не было людей.

Напомним, над Америкой зафиксировали два китайских разведывательных воздушных шара – США и Китай обменялись обвинениями. Позже сообщалось, США сбили вероятно китайский шпионский воздушный шар над океаном и начали сбор обломков.