Верещук заявила, что в Украине готовят кадровый резерв для Крыма – должности могут получить ветераны войны

После деоккупации Крыма управленческие должности на полуострове могут получить украинские ветераны.

Об этом сообщила в Telegram министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Сегодня с коллегами обсуждали вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма. У нас есть прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!» – написала Верещук.

В частности, 8 февраля она сообщала о проведенном межведомственном совещании по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества, на котором было принято решение уже сейчас начинать готовить кадровый резерв для полуострова.

«Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации», – подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова.