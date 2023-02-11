Верещук заявила, что в Украине готовят кадровый резерв для Крыма – должности могут получить ветераны войны

После деоккупации Крыма управленческие должности на полуострове могут получить украинские ветераны.
Об этом сообщила в Telegram министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Сегодня с коллегами обсуждали вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма. У нас есть прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!» – написала Верещук.
В частности, 8 февраля она сообщала о проведенном межведомственном совещании по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества, на котором было принято решение уже сейчас начинать готовить кадровый резерв для полуострова.
«Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации», – подчеркнула министр.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова.