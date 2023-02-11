Зеленский считает, что Украина станет членом НАТО сразу после победы, а вступление в ЕС спрогнозировал через два года

Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года. При этом уже после победы наша страна присоединится к НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите, организованного банком JP Morgan.

— Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности, – сказал глава государства.

Президент добавил, что лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к альянсу.

— Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО, – заявил Зеленский.

Напомним, новый президент Чехии считает, что Украина заслуживает вступления в НАТО сразу после окончания войны.