Президент Зеленский почтил память жертв разрушительного землетрясения в Турции

Президент Владимир Зеленский посетил Посольство Турецкой Республики в Украине и почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Об этом сообщает Офис Президента.

Глава государства сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории Посольства.

- Примите искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим, – отметил Владимир Зеленский.

Президент также пообщался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

В церемонии памяти погибших также принял участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.