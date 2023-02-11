Президент Зеленский почтил память жертв разрушительного землетрясения в Турции

Президент Владимир Зеленский посетил Посольство Турецкой Республики в Украине и почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.
Об этом сообщает Офис Президента.
Глава государства сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории Посольства.
- Примите искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим, – отметил Владимир Зеленский.
Президент также пообщался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.
В церемонии памяти погибших также принял участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.