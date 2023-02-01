Аргентина начала бороться с россиянками, которые приезжают в страну рожать ради гражданства

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие ВНЖ у россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране.

Об этом в эфире телеканала C5N сообщила национальный директор миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно, передает «Радио Свобода».

Она пояснила, что когда в суде будет рассматриваться вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянину, миграционная служба подаст данные о приостановке ВНЖ в связи с тем, что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».

- Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство, – сказала Кариньяно.

Накануне в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники миграционной службы не пустили в страну 33 беременные женщины - все между 32 и 34 неделями беременности. Им отказали во въезде в страну по причине «ложного туризма». Власти считают, что их реальные цели пребывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Однако по решению суда их все же пропустили.

Согласно законам Аргентины, ребёнок, родившийся на территории этой страны, получает гражданство «по праву почвы». Его родители могут получить ВНЖ и позднее также могут получить гражданство.

Как отмечает The Gardian, хотя концепция туризма, связанного с рождением детей, не нова, изоляция Москвы от Запада в результате войны сделала Аргентину, куда россиянам не требуется виза, популярным направлением для семей, желающих дать своим детям привилегии второго гражданства.

По словам Кариньяно, за последний год в южноамериканскую страну прибыло около 10 500 беременных россиянок. 5800 из них прибыли в страну за последние три месяца. Кариньяно добавила, что тысячи женщин возвращаются домой, оставляя аргентинским адвокатам возможность оформить аргентинское гражданство для ребенка, а затем и для родителей. Адвокат одной россиянки заявил, что она сбежала в Аргентину, «спасаясь от войны».