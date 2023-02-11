Германия не будет раскапывать во Франции туннель, в котором в ПМВ погибли 200 ее солдат – там создадут мемориал

Германия решила отказаться от эксгумации и перезахоронения более 200 своих военных, которые во время Первой мировой войны погибли в обвале тоннеля на северо-востоке Франции - с согласия французской стороны, место превратят в мемориал.

Об этом идет речь в материале CNN, сообщает ЕП.

Такое решение совместно объявили 10 февраля немецкая госкомиссия по вопросам захоронений (Volksbund) и французская сторона.

Более 200 немецких военных навсегда остались под завалами тоннеля Винтерберг в мае 1917 года во время жестоких боев вокруг Шмен де Дам, севернее Реймса. Так называемый тоннель Винтерберга - большое инженерное сооружение длиной 300 м и на глубине около 20 м, придуманное немецким командованием для того, чтобы войска имели безопасное сообщение между "нулем" и ближайшим тылом и меньше страдали от артиллерии противника.

В конце концов французская сторона смогла вычислить точные координаты входа в тоннель и попасть туда артиллерией. Вход завалило, а расположенные глубже боеприпасы начали взрываться, при этом участок и дальше накрывали артиллерийским огнем. Из более 200 человек, которые в то время были в тоннеле, выбраться живыми удалось лишь троим.

После завершения войны об этом эпизоде на длительное время забыли, потом начались попытки обнаружить места входа в тоннель, и только в 2020 году это наконец удалось группе историков-любителей после длительной работы в архивах.

Франция и Германия в 2021-22 годах попытались проводить раскопки, чтобы эксгумировать солдат и должным образом похоронить их, но в итоге от дальнейшей работы отказались.

Как пояснила пресс-секретарь Volksbund, добраться до останков в условиях местных почв оказалось очень сложно, вдобавок, остаётся риск из-за неразорвавшихся боеприпасов. Поисковая команда осуществила несколько попыток открыть тоннель и продвинулась более чем на 60 метров, но в той зоне останков погибших не обнаружили.

Место решили сделать военным мемориалом, юридические процедуры для этого планируют завершить в течение года.