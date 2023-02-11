Президент Зеленский провел совещания с руководством силовых ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Тематика – усиление государственных институций и защита институций от любых попыток (извне или изнутри) уменьшить их дееспособность и эффективность.

Об этом говорится в его видеообращении.

По словам Зеленского, темы совещаний касались разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.