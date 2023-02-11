Президент Зеленский провел совещания с руководством силовых ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Тематика – усиление государственных институций и защита институций от любых попыток (извне или изнутри) уменьшить их дееспособность и эффективность.
Об этом говорится в его видеообращении.
По словам Зеленского, темы совещаний касались разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.
- Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от работавших на государство-агрессора. Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства. Хочу поблагодарить всех работников нашего сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении. Слава всем, кто делает Украину сильнее, врага – слабее, а нашу победу – ближе! Слава Украине! – добавил Президент Украины.