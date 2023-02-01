Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией, отвечавшего за тыловое обеспечение

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу.

Соответствующий Указ №74/2023 от 11 февраля опубликован на сайте Главы государства.

Генерал-майор Руслан Дзюба был назначен на должность заместителя командующего Национальной гвардией по тылу — начальника логистики Владимиром Зеленским 13 июня 2019 года.



До назначения он в течение 5 лет возглавлял финансово-экономическое управление Главного управления Национальной гвардии.

С 2005 по 2014 годы являлся начальником финансово-экономического управления Главного управления внутренних войск МВД.