Резников и Остин провели телефонный разговор накануне «Рамштайна» – обсудили приоритетные вопросы

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым приоритеты контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проведет заседание на следующей неделе в Брюсселе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает ЕП.

По словам Райдера, речь шла о поставках средств ПВО и артиллерии.

Остин и Резников также обсудили важность скорейшей поставки вооружений, которые пообещали Украине на «Рамштайн» в прошлом месяце.

Резников в свою очередь сообщил, что обсудил с Остином ситуацию на фронте и приоритеты для следующего «Рамштайн».

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 14 февраля.