Все основные оппоненты не явились на теледебаты с Игорем Дятловым на «Суспільному»

Ни один из основных конкурентов, которые ведут борьбу с Игорем Дятловым на округе № 127, включающем в себя Заводский район Николаева, г. Очаков, Очаковский и Николаевский районы, не явились на дебаты, организованные николаевским филиалом «Суспільного телебачення».

Так, во время избирательной компании телеканал «UA:Миколаїв» запустил проект теледебатов кандидатов в народные депутаты, кот орый предусматривает общение друг с другом кандидатов, идущих по округам Николаевской области.

4 июля, в прямом эфире должны были встретиться вторая шестерка кандидатов из алфавитного списка по 127-му округу, а именно: Игорь Дятлов (самовыдвиженец, лидер фракции Оппоблока в Николаевском горсовете), Владислав Ентин (самовыдвиженец, депутат горсовета), Борис Козырь (самовыдвиженец, действующий народный депутат от партии Блок Петра Порошенко), Григорий Курганский (выдвиженец от партии «Патриот»), Игорь Павлов (выдвиженец от ВО «Батьківщына») и Александр Пасечный (выдвиженец партии «Слуга народа»).

В итоге, на дебаты пришли только двое из шести приглашенных кандидатов – Игорь Дятлов и Игорь Павлов.

Игорь Павлов и Игорь Дятлов

Стоит отметить, что в приглашенную шестерку на дебаты в этот день попали все три кандидата, шансы которых на победу в этом округе оцениваются как довольно высокие, однако пришел на открытый диалог только один из них – Игорь Дятлов. Двое других – Александр Пасечный от «Слуги народа» и «порошенковец» Борис Козырь, проигнорировали возможность прямой дискуссии с оппонентом.

Если по не приходу на «UA:Миколаїв» первого особых вопросов не возникает - это публичная предвыборная стратегия абсолютного большинства мажоритарщиков от «Слуги народа» по стране, то вот второй – Борис Козырь, предпочитает оппонировать Игорю Дятлову исподтишка через собственные подконтрольные телеканал и интеренет-издание.