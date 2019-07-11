Омельчук заявляет, что в Николаеве активизировались мошенники, которые пытаются дискредитировать программу Игоря Дятлова «Тёплый дом!»

Заместитель николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявляет, что в городе орудуют мошенники, которые паразитируют на программе «Тёплый дом!», инициированной Игорем Дятловым.



Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Собственно, как мы и предупреждали на наших встречах, в городе орудуют мошенники, паразитирующие на программе Игоря Дятлова Тёплый дом! Обострение у этих персонажей наступает в период предвыборной кампании, как мы понимаем, происходит это не случайно и не без помощи политических конкурентов!», - написал Александр Омельчук.