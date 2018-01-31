49% опрошенных украинцев, которые слышали об отставке мэра Николаева, поддерживают ее – опрос GFK Ukraine

Отставку мэра Николаева Александра Сенкевича поддержали 49% опрошенных жителей Украины, которые слышали о снятии с него полномочий городского головы.

Об этом пишет издание "Обозреватель", со ссылкой на социолога Андря Еременко, который комментирует исследование авторитетной компании GFK Ukraine.

По данным социологов, об отставке Сенкевича больше осведомлены жители Южной Украины.

В целом по Украине из тех, кто знает об отставке мэра Николаева, 29% полностью поддерживают решение об отставке, а 20% – скорее поддерживают. Совсем не поддерживают отставку Сенкевича лишь 9% опрошенных.

Исследование было проведено GFK Ukraine по заказу Международного Республиканского Института. Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 ноября по 14 декабря 2017. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, области и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 1,7%.

В частности, респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Слышали ли Вы о решении Николаевского городского совета отправить в отставку мэра Николаева Александра Сенкевича?" и "Поддерживаете ли Вы такое решение?".

Как известно, в начале октября 2017 большинством голосов депутатов Николаевского городского совета был отправлен в отставку мэр города Александр Сенкевич.