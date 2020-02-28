В результате удара российской авиации под Идлибом убиты десятки турецких военных - Турция решила нанести ответный удар по всем известным позициям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб.

Об этом в Twitter сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

#BREAKING: #Erdogan has called the #Turkey's MOD to hold an emergency meeting over #RuAF's airstrike at #THK in #Idlib! At-least 30 Turkish soldiers & several #TFSA jihadists are killed in the airstrike carried out by #Russia Air Force in #Balyun village, Jabal al-Zawiya region! pic.twitter.com/k60znT6o9z — Babak Taghvaee (Backup) (@BabakTaghvaee1) February 27, 2020

Он добавил, что в результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек. В результате удара ВКС уничтожена посадочная площадка армейской авиации Турции на крыше двухэтажного пункта управления, сообщает глава программы по борьбы с экстремизмом и терроризмом американского Института Ближнего Востока Чарльз Листер.

Командование авиабазы Хмеймим, по его словам, сегодня запретило туркам использовать воздушное пространство Идлиба, раненых приходится эвакуировать по земле. По данным Сирийской миссии прав человека, стало известно, что жертвами случившегося стали по меньшей мере 34 турецких военнослужащих. Эти же данные приводит и Al Arabiya.

Турецкие СМИ сообщают о поднятии в воздух нескольких турецких F16 и отключении Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

По информации СМИ, Ердоган готовит обращение к нации. Также сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО. Министр связи Турции заявил, что было принято решение нанести ответный удар по всем известным позициям.

Уже завтра по версии турецких СМИ парламент Турции может объявить войну Сирии.