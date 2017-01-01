«Вы бездушные твари, а не люди»: жительница Николаева заявила, что ее с сыном не пустили в больницу из-за визита жены Порошенко

Марина Сорока Жительница Николаева Марина Сорока возмутилась тем, что в четверг, 17 ноября, во время визита жены Президента Украины Марины Порошенко в Николаевскую областную детскую больницу правоохранители не пропускали в здание больницы ее и ее сына, которому была необходима операция.

Об этом Марина Сорока написала на своей странице в Facebook.

"Вчера, так случилось, что моего сына в срочном порядке направили в Областную детскую больницу. Скорую не вызывала, а повезла сама, так как это быстрее. Подъехав к больнице, полицейские запретили мне парковаться возле больницы и предложили проехать дальше. Поехала дальше. В конце больницы аналогично запрещают парковаться и аргументируют это приездом президентского кортежа. Более того советуют мне проехаться до улицы Космонавтов и где-то там стать, однако тут же уточняют: "В больницу все равно не впустим пока президент не уедет!" (дословно). Показываю направление от врача с поликлиники и объясняю,что нужно срочно к доктору (в течении 6 часов необходимо делать операцию, а время уже шло!). На мои возражения был хладнокровный ответ-сначала президент, а потом вы зайдете!", - пишет Сорока.

При этом она отмечает, что не пускали не только ее, но и "скорую", которая приехала перевезти больного ребенка в другую больницу.

"Я, конечно, понимаю, что Первая Леди явно не давала такой приказ, но блин, на фига мне такие показательные приезды власти, когда ради ее 5 минут в больнице (про саму больницу ниже) за час перекрыли все движение и НЕ пускают в больницу больных детей???!! Я ж не в супермаркет пришла с ребенком,а с больным сыном, которому срочна нужна консультация врача (а в последствии его прооперировали)!! Более того, при мне не хотели даже скорую запускать, которая приехала за больным ребенком перевезти в другую больницу!", - сообщает Сорока.

В результате женщину все-таки пустили в больницу после того, как вмешался один из полицейских.

"Хочется сказать огромное спасибо тому единственному полицейскому, который попросил меня пропустить на территорию больницы и в итоге только из-за его слов впустили с криками и возмущениями. СБУ особо пламенный привет. После слов ваших сотрудников, что ребенок то мой ходить может и мог бы и потерпеть, очень хочется кинуть в лицо камень каждому, кто это произнес. Вы бездушные твари, а не люди. В детскую больницу не пускать больных детей, которым нужна срочная помощь, даже звери такое себе не позволяют", - считает она.

По словам Сороки, в больнице, в которую она привезла сына не было необходимых медикаментов.

"А в больнице нет элементарных препаратов для наркоза, нет перчаток, нет лекарств. Все за свой счет + фонд больницы обязательно. А пиариться с непонятными сертификатами на фоне какого-то специально сделанного отделения (нового, а не хирургического-убитого) очень красиво. Жаль, что ничего не делается из того, что необходимо, а продолжается тупой пиар! Где бесплатные лекарства? Где хотя бы чистота и нормальные матрасы для детей после операции? Им лежать больно!!! Я с дома все привезла, кроме матраса (ну нет у меня). Спасибо власти за все", - подытожила Сорока.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в николаевской больнице привезенные женой Порошенко лекарства проштамповали «бюджетной закупкой», чтобы врачи не смогли их продать