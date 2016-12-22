В Киеве налоговики «с размахом» провели корпоративную вечеринку, – журналист

В среду, 21 декабря, Государственная фискальная служба Украины «с размахом» провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист программы «Слідство. Інфо» Дмитрий Гнап.

«Война, бюджет, ПриватБанк ... А вот посмотрите: люди гуляют. Сегодня Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Еда было от «Мировой карты». Развлечения: шоу «Вартові Мрій», выступления поп-звезд. Гуляло около 1000 работников ДФС. Еще раз: тысяча гостей. Прикиньте так себе расходы. Лично Насиров открывал праздник. Все в лучших прожорливых традициях Клименко», - написал Гнап.

Напомним, в 2014 году в канун нового года Регистрационную службу города Киева уличили в фактическом коррупционном правонарушении – один из ресторанов устроил для чиновников бесплатную корпоративную вечеринку.