Депутаты Николаевского облсовета собрались на сессию, чтобы утвердить бюджет области на 2017 год ОНЛАЙН

В четверг, 22 декабря, депутаты Николаевского областного совета собрались на десятую сессию, чтобы проголосовать за бюджет области на 2017 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из сессионного зала.

Помимо бюджета области на рассмотрение депутатов выносятся проекты решений об утверждении ряда программ. В частности, речь идет о развитии образования области на 2017-2021 годы, о развитии культуры области на 2017-2018 годы и пр.

Предлагаем вниманию онлайн-трансляцию из сессионного зала

13:30 Депутаты приняли решение о продлении контракта с директором КП "Фармация" Евгенией Редькиной, а также внесли изменения в статуты целого ряда областных учреждений.

12:25 Депутаты 45-ю голосами приняли бюджет Николаевской области на 2017 год. После чего в сессии был объявлен 5-минутный перерыв.

11:45 При рассмотрении Программы по поддержке средств массовой информации и обеспечения открытости в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, выяснилось, что не были учтены рекомендации профильной комиссии облсовета по вопросам бюджета и инвестиций выделить на ее реализацию не 4,7 миллиона гривен, а только 1 миллион.

Депутат Вадим Олабин призвал коллег не поддерживать программу, отметив, что предложение профильной комиссии выделить 1 миллион было корректным, а остальную сумму есть на что потратить.

Когда проект программы поставили на голосование, за проголосовали только 28 депутатов, решение принято не было. Глава облсовета Виктория Москаленко отметила, что сейчас речи о выделении средств не идет, просто утверждается программа, а по деньгам будут утверждать во время рассмотрения бюджета. Вопрос был поставлен на голосование повторно – 34 голоса. Решение принято.

11:00 Депутаты утвердили дополнение к Программе экономического и социального развития Николаевской области на 2015-2017 годы «Николаевщина-2017»; заслушали ход выполнения Программы развития малого и среднего предпринимательства в Николаевской области на 2015-2016 годы и утвердили программу на 2017-2018 годы.

Кроме того, они приняли ряд положительных решений по утверждению областных программ:

- Программы развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы; - Социальной комплексной программы поддержки семьи и детей, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на Николаевщине на 2017-2021 годы; - Комплексной программы социальной защиты населения «Турбота» на период до 2020 года; - Программы «Безбарьерная Николаевщина» на период до 2010 года; - Комплексной программы увековечивание памяти участников АТО, жертв воин и политических репрессий Николаевской области на 2017-2010 годы; - Региональной целевой программы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы; - Программы развития культуры в Николаевской области на 2017-2018 годы.

Напомним, накануне постоянная депутатская комиссия Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций после споров и перепалок на повышенных тонах большинством голосов поддержали проект бюджета области на 2017 год с перечнем своих рекомендаций.