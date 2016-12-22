Николаевцы посетовали на не посыпанные песком тротуары: «Помоги себе сам?»

Жители Николаева в социальной сети Facebook публикуют фото покрытых льдом тротуаров города, высказывая при этом возмущения бездействием коммунальных служб в борьбе с гололедом.

Так, Евгения Жукова задается вопросом, можно ли передвигаться по городу так, «чтобы не забить себе мягкое место, голову, не переломать что-то?».

«Тротуары просто в ужасающем состоянии, не расчищены, не посыпаны!!! На работу – ползком, с работы – ползком и в потемках к тому же! И это во всех районах города ситуация такая! Около центрального рынка - ужас просто, Малая Морская, Даля, Лесковая, Радостная, Гражданская, Садовая, Московская, Чигрина, Скороходова, Южная, Васляева, да и проспект Центральный – и там толком не походишь», - отметила Жукова.

«Главное же, что около мэрии и районных администраций все вычищено идеально и посыпано, правда ведь? А вы, николаевцы, пытайтесь передвигаться-ползать по таким вот жутчайше-скользко-ужасным тротуарам, ноженьки свои ломайте... Так еще и непогоды особой не было - что дальше будет?!» - резюмировала она.

В комментарии ей пользователь Владимир Борисович опубликовал фото состояния тротуара на проспекте Корабелов.

«Сегодня на проспекте Корабелов сплошной каток», - написал он.

В свою очередь журналист интернет-издания «Преступности.НЕТ» Катерина Вовченко опубликовала фото с кучками песка по городу, которые коммунальные службы не разбрасывают на тротуары.

«Интересно, вот эти кучки песка по городу и не посыпанные тротуары в центре - это такой призыв вступать в партию "Самопомощь"? Помоги себе сам, чтобы по дороге на работу не разбить себе голову/не сломать что-либо? Или это не вступающий в дискуссии мэр Александр Сенкевич нам намекает, что ему нужен еще один ВОСЬМОЙ зам по песку? Меня хватило на три дня терпения и молчания... а как вам?» - написала Вовченко.

Аналогичные фото на своей странице в Facebook опубликовала дизайнер журнала «NikLife» Татьяна Вязникова.

«Самотні купки піску розкидані по центру, бачила ще на проспекті центральному та уздовж херсонського шосе, а дороги не посипані...» - написала Вязникова.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил о том, что Николаевская область не готова к зиме.