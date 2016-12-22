Николаевский строительный колледж КНУСА приглашает на подготовительные курсы будущих студентов

Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры продолжает набор слушателей на 6-ти месячные подготовительные курсы для поступления в НСК КНУСА по всем специальностям.

Об этом сообщили в Николаевском строительном колледже Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Так, как рассказали в Николаевском строительном колледже, курсы по дисциплинам «Математика» и «Украинский язык» подготовят к поступлению по специальностям: «Строительство и гражданская инженерия» (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), «Инженерия программного обеспечения» (Разработка программного обеспечения), «Отраслевое машиностроение» (Эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ) и (Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования).

Курсы по дисциплинам «Рисунок» и «Украинский язык» подготовят к поступлению по специальности: «Архитектура и градостроительство» (Архитектурное проектирование и внутренний интерьер).

Занятия проводятся четыре раза в неделю. Стоимость составляет 350 грн в месяц. По всем вопросам обращаться по телефонам: (0512) 37-51-70, (0512) 37-51-54.

Историческая справка о учебном заведении: Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры берет свое начало с 27 мая 1944 года, когда распоряжением Совета Министров СССР № 11506-р был создан Николаевский строительный техникум.

27 декабря 1990 года Министерство высшего и среднего специального образования УССР и Министерство строительства УССР издали общий приказ № 2417/324 о преобразовании Николаевского строительного техникума в строительный колледж, с целью обеспечения повышения уровня подготовки квалифицированных специалистов среднего звена строительного профиля в системе непрерывного образования.

Опыт работы педагогического коллектива дал возможность прейти к следующему этапу усовершенствования учебного процесса. Первым в Николаеве и одним из первых в Украине на основании выводов экспертной комиссии Главного управления аккредитации и аттестации учебных заведений Министерства образования Украины колледж осуществил переход на европейскую образовательную систему, получив лицензию на подготовку специалистов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» в 1994-1995 учебном году.

За годы своего существования учебное заведение подготовило и выпустило более 40000 выпускников: строителей, механиков, геодезистов, гидротехников, программистов.

В наше время колледж – это современное учебное заведение которое осуществляет подготовку младших специалистов и бакалавров.