Депутаты Николаевского облсовета приняли бюджет области на 2017 год

Депутаты Николаевского областного совета приняли бюджет Николаевщины на 2017 год.

Соответствующее решение было принято в четверг, 22 декабря, в ходе сессии областного совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что перед голосованием за бюджет на сессии появился председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, который ранее высказывал надежду, что депутаты облсовета ответственно проголосуют за принятие бюджета области.

В ходе своего выступления губернатор назвал бюджет сбалансированным и призвал депутатов проголосовать за него. При этом он акцентировал внимание на том, что в том числе и бюджет создает инвестиционный климат в области.

В итоге проект решения «Об областном бюджете Николаевской области на 2017 год» был принят 45-ю голосами депутатов областного совета.

Позже Алексей Савченко на своей странице в Facebook назвал этот бюджет «наиболее действенным бюджетом за последние годы».

С ключевыми цифрами проекта бюджета Николаевской области на 2017 год можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.

Напомним, накануне постоянная депутатская комиссия Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций после споров и перепалок на повышенных тонах большинством голосов поддержали проект бюджета области на 2017 год с перечнем своих рекомендаций.