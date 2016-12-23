«Снежинка, Харли Квинн и гномик», - стало известно, кем хотят нарядиться николаевцы на Новый год

Жители Николаева активно интересуются карнавальными костюмами к новогодним праздникам.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife», со ссылкой на пресс-службу компании. «Яндекс.Украина».

Оказалось, что о нарядах в декабре поступило почти миллион запросов. Статистика запросов показывает, что горожане на 20% больше хотят одеть мальчиков, чем девочек. Также, люди больше интересуются, где их можно купить или сделать своими руками, чем возможностью взять наряд в аренду. Топ-10 самых популярных карнавальных костюмов в запросах николаевцев оказались очень традиционными:

1. Снеговик 2. Снежинка 3. Снегурочка 4. Пират 5. Звездочка 6. Конфета 7. Гномик 8. Белочка 9. Ковбой 10. Кошка

Новые тренды также не обошли стороной николаевских родителей, и потому они искали и костюмы героев из современных фильмов и игр:

- прокат костюма джокер образ отряд самоубийц; - костюм харли квинн для детей; - костюм ассасина купить в николаеве; - костюм халка своими руками; - костюм маши из мультфильма маша и медведь купить; - дарт вейдер костюм детский; - купить новогодний костюм джорджа из свинки пеппы; - костюм фиксиков в николаеве; - карнавальный костюм для девочки винкс купить; - купить карнавальный костюм ниндзяго.

Помимо этого, есть несколько примеров необычных и редких запросов о карнавальных костюмах: