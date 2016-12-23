«Снежинка, Харли Квинн и гномик», - стало известно, кем хотят нарядиться николаевцы на Новый год

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 28 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(16)         

Жители Николаева активно интересуются карнавальными костюмами к новогодним праздникам.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife», со ссылкой на пресс-службу компании. «Яндекс.Украина».

Оказалось, что о нарядах в декабре поступило почти миллион запросов. Статистика запросов показывает, что горожане на 20% больше хотят одеть мальчиков, чем девочек. Также, люди больше интересуются, где их можно купить или сделать своими руками, чем возможностью взять наряд в аренду. Топ-10 самых популярных карнавальных костюмов в запросах николаевцев оказались очень традиционными:

1. Снеговик

2. Снежинка

3. Снегурочка

4. Пират

5. Звездочка

6. Конфета

7. Гномик

8. Белочка

9. Ковбой

10. Кошка

Новые тренды также не обошли стороной николаевских родителей, и потому они искали и костюмы героев из современных фильмов и игр:

- прокат костюма джокер образ отряд самоубийц;

- костюм харли квинн для детей;

- костюм ассасина купить в николаеве;

- костюм халка своими руками;

- костюм маши из мультфильма маша и медведь купить;

- дарт вейдер костюм детский;

- купить новогодний костюм джорджа из свинки пеппы;

- костюм фиксиков в николаеве;

- карнавальный костюм для девочки винкс купить;

- купить карнавальный костюм ниндзяго.

Помимо этого, есть несколько примеров необычных и редких запросов о карнавальных костюмах:

костюм засніженого колобка;

купить реалистичный костюм динозавра;

костюм зайчика для мамы;

костюм санта клауса на кота;

новогодние костюмы напрокат николаев проспект ленина;

из чего сделать костюм негра для взрослого;

хвост для костюма лисы из фатина своими руками;

костюм франки штейн своими руками как прицепить болты;

костюм вороны для девочки гламурный;

как сделать костюм снегурочки очень быстро. 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество