«Снежинка, Харли Квинн и гномик», - стало известно, кем хотят нарядиться николаевцы на Новый год

Жители Николаева активно интересуются карнавальными костюмами к новогодним праздникам.
Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife», со ссылкой на пресс-службу компании. «Яндекс.Украина».
Оказалось, что о нарядах в декабре поступило почти миллион запросов. Статистика запросов показывает, что горожане на 20% больше хотят одеть мальчиков, чем девочек. Также, люди больше интересуются, где их можно купить или сделать своими руками, чем возможностью взять наряд в аренду. Топ-10 самых популярных карнавальных костюмов в запросах николаевцев оказались очень традиционными:
1. Снеговик
2. Снежинка
3. Снегурочка
4. Пират
5. Звездочка
6. Конфета
7. Гномик
8. Белочка
9. Ковбой
10. Кошка
Новые тренды также не обошли стороной николаевских родителей, и потому они искали и костюмы героев из современных фильмов и игр:
- прокат костюма джокер образ отряд самоубийц;
- костюм харли квинн для детей;
- костюм ассасина купить в николаеве;
- костюм халка своими руками;
- костюм маши из мультфильма маша и медведь купить;
- дарт вейдер костюм детский;
- купить новогодний костюм джорджа из свинки пеппы;
- костюм фиксиков в николаеве;
- карнавальный костюм для девочки винкс купить;
- купить карнавальный костюм ниндзяго.
Помимо этого, есть несколько примеров необычных и редких запросов о карнавальных костюмах:
костюм засніженого колобка;
купить реалистичный костюм динозавра;
костюм зайчика для мамы;
костюм санта клауса на кота;
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из чего сделать костюм негра для взрослого;
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