Исполком Николаевского горсовета провел первое заседание в новом составе

Исполнительный комитет Николаевского городского совета в обновленном составе в четверг, 22 декабря, провел свое первое заседание.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в четверг, 22 декабря, в ходе сессии Николаевского городского совета депутаты проголосовали за новый состав исполнительного комитета Николаевского городского совета, представленный мэром Александром Сенкевичем.

В его состав кроме самого Александра Сенкевича, его заместителей, секретаря городского совета Татьяны Казаковой, управделами исполкома Вадима Степаненко вошли также начальник службы по делам детей Николаевского горсовета Ирина Шамарина, советник городского головы Андрей Ермолаев, почетный гражданин Николаева Сергей Прудкий, технический директор компании «Дикий сад» Дмитрий Канарский, адвокат Владимир Тимошин, предприниматели Александр Трифонов и Сергей Станишевский.

Заместители Сенкевича Антон Турупалов, Евгений Шевченко и Александр Омельчук Александр Сенкевич и Татьяна Казакова

Заседание началось с короткого представления каждого из членов исполкома, после чего собравшиеся перешли к рассмотрению повестки дня, включающей в себя шесть вопросов.

В частности, четыре проекта члены исполкома рассмотрели предварительно. Речь идет об утверждении двух Программ – экономического и социального развития Николаева на 2017 год и энергосбережения «Теплый Николаев» на 2017-2019 годы, а также внесение изменений и дополнений к решениям городского совета,касающихся местного самоуправления и развития физической культуры и спорта.

Дмитрий Канарский Андрей Ермолаев Владимир Тимошин

Сергей Станишевский Валентин Гайдаржи

Андрей Дадиверин Вадим Степаненко

Кроме того, члены исполкома одобрили прогноз городского бюджета города Николаева на 2018-219 годы, а также сам городской бюджет на 2017 год.

При этом секретарь горсовета Татьяна Казакова во время голосования за проекты решений воздерживалась.

Как известно, первоначальный состав исполкома включал в себя 21 человека. Однако, в ходе сессии 22 декабря меэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что после того, как на совете глав фракций представители «Нашего Края» и «БПП» отказались голосовать за состав исполкома «пакетно», предложенные по их квоте кандидатуры были исключены. Таким образом состав исполнительного комитета сократился до 17 человек.

В свою очередь глава фракции «БПП» Владимир Крыленко ответил, что его фракция готова голосовать за состав исполкома, если оно будет за каждого отдельно взятого кандидата. Тем не менее, голосование было за список и данный проект решения набрал достаточное количество голосов.