«Сегодня состоялась свадьба «Оппоблока» и «Самопомощи», – Симченко о результатах сессии горсовета

Вячеслав Симченко Глава городской партийной организации «БПП «Солидарность», директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Симченко назвал результаты голосования сессии городского совета 22 декабря «свадьбой «Оппоблока» и «Самопомощи».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Вячеслав Симченко накануне сессии городского совета в четверг, 22 декабря, сообщил о том, что городской голова Сенкевич убрал из предлагаемого состава исполкома представителей фракций «Наш Край» и «БПП».

«Уважаемый мэр за 15 минут до начала сессии горсовета вычеркнул из состава исполкома представителей «Нашего Края» и «БПП «Солидарность», при этом оставил в списке всех представителей «Оппоблока» и «Самопомощи». Интересно сессия началась...», - написал он.

А уже по окончанию сессию директор «НТРЗ» отметил, что сегодня состоялась «свадьба «Оппоблока» и «Самопомощи».

«Кто-то прошлый раз говорил про совпадение, потом про ситуативное большинство.... Сегодня снова совпадение? Если в прошлый раз была помолвка «Оппоблока» и «Самопомощи» во главе с мэром Сенкевичем, то сегодня состоялась свадьба...ждём вечера... и ночь))» - добавил Симченко.

Как известно, первоначальный состав исполкома включал в себя 21 человека. Однако, в ходе сессии 22 декабря меэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что после того, как на совете глав фракций представители «Нашего Края» и «БПП» отказались голосовать за состав исполкома «пакетно», предложенные по их квоте кандидатуры были исключены. Таким образом состав исполнительного комитета сократился до 17 человек.

В свою очередь глава фракции «БПП» Владимир Крыленко ответил, что его фракция готова голосовать за состав исполкома, если оно будет за каждого отдельно взятого кандидата. Тем не менее, голосование было за список и данный проект решения набрал достаточное количество голосов.