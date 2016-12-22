«Скажите, пожалуйста»: Как Николаев встречал Святого Николая и зажигал ёлку

19 декабря Украина отмечала День Святого Николая. В Николаеве в этот день прошло два важных события местного масштаба: открытие городской ёлки на новом месте и открытие первого катка под открытым небом.

Команда «Скажите, пожалуйста» на коньки, конечно, не стала, но узнала, кто стоит за появлением ледового катка в городе, что думают о нем горожане и смотрят ли они «в зубы дареному коню». Кроме того, ведущая программы Светлана Махничева попыталась узнать, что нового в этом году на новогодние праздники подготовило горожанам управление культуры Николаевского горсовета. Также вы увидите, кто и как в Николаеве зажег главную городскую ёлку.