Будущий пенсионер будет сам определять время выхода на пенсию, - Минсоцполитики

В Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Об этом заявил глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева в ходе встречи с представителями Всемирного банка, передает пресс-служба ведомства.

«Наша идея в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию. Каждый будущий пенсионер определит его сам, в зависимости от того, как платил взносы», - цитирует министра пресс-служба.

При этом Рева уточнил, что сейчас в Украине из 26 млн трудоспособных граждан взносы платят только 10 млн человек. В этой связи, подчеркнул министр, важно восстановить стимулы уплаты взносов, поскольку именно это является элементом наличия страхового стажа.

«Должен выполняться контракт поколений. Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а те, кто сегодня работают, выполняют его (контракт - ПН) лишь на 40%», - отметил министр. Он обратил внимание, что наряду с необходимостью восстановления уплаты взносов в полном объеме необходимо также переходить к разработке и внедрению пенсионной реформы, поскольку в нынешнем виде она неэффективна и Пенсионный фонд «вскоре рухнет». «И тогда чиновников спросят: почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?» - задался вопросом министр.

Он подчеркнул, что необходимость уплаты взносов должна стать ключевым акцентом реформы и разъяснительной работы относительно пенсионной реформы. Вместе с тем, собственно реформа, по словам Ревы, будет разработана при непосредственном участии широкого круга специалистов, в том числе представителей Всемирного банка. Первые ключевые позиции реформы будут представлены уже через два месяца.

Напомним, правительство отказалось поднимать пенсии вместе с минимальной зарплатой