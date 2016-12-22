После правок Порошенко Рада приняла амнистию бойцов АТО

Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, который предусматривает, в частности, непреследование участников АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.

За это решение проголосовали 226 депутатов.

Рада уже принимала этот закон в июле, однако президент наложил на него вето и вернул со своими предложениями, которые, преимущественно, касались исправления терминологии и устранения возможности неоднозначных трактовок.

Несмотря на то, что все поправки были учтены комитетом, членами которого являются представители всех фракций, депутатам удалось принять это решение только с 11 попытки.

Напомним, Рада разрешила «бессрочным» контрактникам уволиться из армии после двух лет службы